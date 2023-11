Mercatini di Natale a Rovegno con stand, aziende agricole e animazione per bambini

Indirizzo non disponibile

Dopo il grande successo dell’anno scorso, Rovegno, paese incastonato nello splendore dell’appennino ligure, quasi al confine con il piacentino, nell'Alta Val Trebbia (la valle più bella del mondo) organizza la seconda edizione dei Mercatini di Natale. Venerdì 8 dicembre i visitatori sono invitati a scoprire tutti gli angoli natalizi che i commercianti e i privati avranno allestito lungo tutte le vie del paese e votare il proprio preferito così da poter essere estratti per vincere uno dei cesti con le prelibatezze della valle e buoni messi in palio dai commercianti del luogo.

La giornata inizierà alle 10 con l’apertura degli oltre 40 banchetti al pubblico distribuiti per tutto il paese, tra i quali produttori di vino, birra e altri prodotti tipici locali e non solo, aziende agricole, pasticcerie, artigiani, hobbisti, pelletteria varia e tanto altro. La giornata sarà arricchita grazie ai tanti laboratori e dimostrazioni a cura degli stessi stand, tra cui al mattino quello del parco dell’Antola sul riuso (iniziativa finanziata da Regione Liguria nell’ambito del progetto per la riduzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare sul riciclo e riuso) e poi sulla lavorazione della lana, sulla lavorazione della pasta fresca e altro.

Nel pomeriggio, invece, ci sarà l’apertura della casa dell’elfo dove i bambini potranno spedire le loro letterine a Babbo Natale e dalle ore 14, grande novità di quest’anno, in scena lo spettacolo itinerante dei trampolieri della compagnia del Teatro Scalzo. Ovviamente non mancheranno i panini, la cioccolata calda e il vin brulé per scaldarsi un po' durante la giornata.