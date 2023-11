Feste di Natale a Pra' con mercatini, Babbo Natale e trenino

Il Civ Pra' Insieme con il supporto del Comune di Genova e Assessorato al Commercio, presenta Natale a Pra', una serie di eventi per grandi e piccini che accompagneranno gli abitanti del quartiere verso le festività natalizie. Si comincia sabato 2 dicembre con l'accensione delle luminarie e i mercatini natalizi, che saranno presenti anche domenica 3, sabato 9 e domenica 17 dicembre in zona Vecchia Stazione e via Fusinato. Domenica 17 dicembre gli alpini offrirano panettone e vin brulé, mentre i più piccoli potranno fare un giro sul Trenino Pippo e farsi scattare una fotografia nella Casa di Babbo Natale in via Fusinato.

foto: fb@civprainsieme