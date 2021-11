Fiera di Natale con mercatini e gastronomia a Rivarolo

Nei giorni 11 e 12 dicembre 2021 gli spazi esterni all'associazione Dopolavoro Ferroviario di Genova, in via Roggerone a Rivarolo, ospiteranno una Fiera di Natale con stand tipo mercatini, gastronomia e intrattenimento.

Saranno presenti diversi espositori con i loro prodotti tra oggettistica natalizia, dolci, vini e birre, focaccia al formaggio del Dlf, lotteria, i Pagliacci Rosa della Croce di Rivarolo e tante idee regalo per tutti.

Spazio anche al divertimento per due giorni di festa con sketch dialettali, spettacoli di cabaret, racconti per bambini e altro. Presenti anche i ragazzi del Cel Tempi Moderni di Rivarolo che realizzeranno al momento i loro prodotti in legno e cuoio, offrendo uno spunto per un regalo di Natale alternativo.

Non mancherà l'area ristoro per un aperitivo o una scorpacciata di focaccia sl formaggio, un dolce o una cioccolata calda.

