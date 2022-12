Mercatini di Natale e concerto nel Tigullio con Arkè odv

Anche questo Natale Arkè Un Dentista per Amico scende nelle piazze del Tigullio per raccontare e sostenere i progetti in cui è impegnata. E lo farà con i tradizionali banchetti natalizi in cui saranno in vendita gli oggetti creati a mano dai nostri artisti volontari e i biglietti della lotteria con in palio ricchissimi premi a cominciare da una vacanza di una settimana per 6 persone alla Maddalena.

Si comincia l’8 dicembre a Portofino in occasione della festa dell’accensione dell’albero, il banchetto sarà allestito, già dal mattino in Piazzetta. Si proseguirà il 10 dicembre a Rapallo in piazza Garibaldi, (in fondo al carruggio nei pressi della pasticceria Canepa) e l’11 a Santa Margherita Ligure ospiti del Santa Claus Village ai Giardini a Mare. L’ultimo appuntamento, il 17 dicembre a Lavagna, sotto al Porticato Brignardello, sarà una grande festa in musica: ai banchetti si aggiungerà un concerto, con inizio alle 16:00, di due band pop/rock del territorio: gli “Humperdoo Distopic Orchestra” e i “Caligo”. A tutti i banchetti saranno offerte merenda e giochi per i bambini.

«Ogni anno abbiamo ricevuto la visita e il sostegno di tante persone che ci sono venute a trovare ai nostri banchetti - spiega Alessandra Crovetto, Presidente di Arkè Un Dentista per Amico - vi aspettiamo numerosi anche questo Natale per renderlo tutti insieme veramente solidale. Colgo l’occasione per ringraziare i Comuni di Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Lavagna per l’ospitalità e la collaborazione, in particolare Lavagna per aver supportato l’organizzazione del concerto del 17 dicembre che vuole essere una grande festa per farci gli auguri di Natale».

Arkè Odv porta avanti due progetti: “Un Dentista per Amico” che fornisce cure dentistiche gratuite ai minori in difficoltà fino al compimento dei 18 anni; e“ ASSO, A Scuola di Salute Orale”, per la divulgazione tra i giovani della sana alimentazione e delle buone pratiche di igiene dentale.