Piazza De Ferrari accoglie il Mercatale, la grande fiera natalizia con artigianato e sapori

Arriva in piazza De Ferrari il Mercatale 2022. Anche quest'anno, da sabato 10 a venerdì 23 dicembre, la principale piazza genovese accoglierà, in un’atmosfera di luci e decorazioni scintillanti, la grande fiera natalizia organizzata da Cna e aperta tutti i giorni, in cui è possibile assaporare la magia delle feste con i prodotti alimentari della tradizione ligure e artigianato di qualità.

Un percorso di gusti e profumi, con le caratteristiche casette di legno che rievocano un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, con la riscoperta di antiche ricette, musiche, oggetti fatti a mano ed eventi. Una fiera dell’eccellenza ligure per turisti e cittadini.