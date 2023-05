Doppio appuntamento con il Mercatino da Forte dei Marmi a Sant'Olcese e Moneglia

Doppio appuntamento con il celebre Mercatino da Forte dei Marmi. Domenica 21 maggio il tour più trendy d’Italia arriva a

Sant’Olcese, in via Giacomo Poirè. Venerdì 2 giugno a Moneglia, in corso Libero Longhi, qui ospite della Proloco. In entrambi i casi, per tutta la giornata dalle 8 alle 19, sarà possibile fare shopping in un’atmosfera simpatica e rilassante.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove creazioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le chiccherie per gli amici a 4

zampe. Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente del Il Mercatino da Forte dei Marmi.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook.