Melodia di colori sul Monte Figne e la forza positiva del tulipano selvatico

Splendide fioriture in primavera si possono osservare in tutta la Liguria, però poche corolle possono contendere il ruolo di protagonista al tulipano selvatico, uno dei fiori più difficili da trovare sull’Appennino. I sepali nascondono una grande sorpresa, quando i boccioli si aprono alla luce e al calore del sole: il giallo intenso del fiore veicola un’emozione, è messaggero di positività e allegria come è nello spirto di Escursionismo Liguria. Il giallo del tulipano selvatico è simbolo di energia, ottimismo, felicità, quei sentimenti che vogliamo lasciarvi in dote durante e dopo le nostre escursioni. Anche noi abbiamo il nostro fiorellino giallo appeso allo zaino, lo portiamo sempre in gita, speriamo di farlo incontrare Domenica 21 Maggio con il tulipano selvatico.

Uno spettacolo di rara bellezza al quale partecipano anche la Daphne cneorum e altre specie botaniche particolarmente belle e interessanti. Inizieremo a camminare dal Passo della Bocchetta, che ha visto affrontarsi i più grandi campioni del ciclismo durante la grande classica del Giro dell’Appennino. Seguendo in parte la tappa nr 23 dell’Alta Via dei Monti Liguri, le fioriture che si ammirano sui prati di crinale ci accompagneranno verso le cime del Taccone e del Monte Figne, da dove il colpo d’occhio sui laghi del Gorzente non lascerà indifferenti!

• Possibilità di condivisione del viaggio

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 21 Maggio

• Tipologia itinerario: escursione ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:00 al Passo della Bocchetta.

• Fine escursione ore 17:30 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 650 metri circa

• Lunghezza del percorso: 14 chilometri

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.