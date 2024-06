“Mele bevo tutte”: birra e gastronomia a Mele con musica dal vivo e dj set

Prezzo non disponibile

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno arriva a Mele un weekend dove si mangia, si beve birra e si balla con “Mele bevo tutte”. Si parte venerdì 28 con la musica dei “Mangiadischi”, ovvero Emilio e Antonio e i loro dischi in vinile. A seguire, la new entry locale, Dj Manulty. Sabato 29 serata con gli “ABCD Band”: oltre alla musica uno show, uno spettacolo fatto di robot, led, animazione, fuoco. Infine, domenica 30 giugno si ascolterà la musica di “Son and daughter Queen Tribute”.

La Proloco Mele gestirà lo stand gastronomico con focaccini alla piastra, pansotti, panissa e molto altro ancora, con, ovviamente, la birra artigianale della ditta Henquet.

Info al 392 8654117.