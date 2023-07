“Mele bevo tutte”: birra e stand gastronomici a Mele con Tropico del Blasco e Lolita Band

“Mele bevo tutte”: venerdì e sabato appuntamento a Mele per ballare e divertirsi con buon cibo e ottima birra. Dopo la musica di “Zucchero di canna” e la comicità di Marco Rinaldi, l’estate della prolocoMele, con il contributo del Comune di Mele, continua con due serate di musica il 4 e 5 agosto.

Venerdì 4 si ballerà con il “Tropico del Blasco” tributo a Vasco Rossi e sabato 5, a partire dalle 20, la piazza sarà animata da “Lolita live band” con musica anni ‘80 e dal dj set a cura di A. Biagini e F. Valenza. Gli eventi avranno luogo nel piazzale retrostante l’oratorio e sarà sempre presente lo stand della proloco con servizio ristorazione e bar a partire dalle ore 19. Non mancheranno i ravioli al sugo, patatine fritte, piadine e molto altro ancora il tutto, ovviamente, accompagnato da ottima birra artigianale. L’ingresso sarà gratuito per entrambe le serate

I Lolita sono una rock band alternative composta da Cristian Lo Re - Basso e Voce, Adriano Arena - Chitarra, Mauro Vigo - Batteria. Il loro repertorio prevede un'ampia selezione dei migliori brani new wave post punk del glorioso decennio 1975-1985. Quasi la totalità delle stesure sono a medley con misurate improvvisazioni. Gli artisti di riferimento spaziano da David Bowie a Blondie, dai Queen ai Clash, dai Talking Heads, ai Depeche Mode, dai Ramones ai Police passando per i Talk Talk e molti altri ancora. Due ore di musica per ballare e divertirsi che faranno rivivere l’epoca d’oro della New wave inglese e tutto quello che le passava accanto!