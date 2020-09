"Melandi!": la caccia al tesoro green tra i caruggi

Aprirà i battenti alle ore 17,30 di sabato 3 ottobre 2020 il nuovo shop di Green’s App nel centro storico di Genova (salita Pallavicini 10r). L’inaugurazione sarà preceduta da "Melandi! La caccia al tesoro tra i caruggi" aperta a tutti, grandi e piccoli, che prenderà il via alle 14,30 (registrazione partecipanti dalle ore 14 presso il punto vendita).

La sfida consiste nel trovare il maggior numero di Green's Apple tra le botteghe del centro storico.

Le mele verdi made in Liguria sono il simbolo di CanapArriva, il nuovissimo servizio di consegne a domicilio effettuate su mezzi sostenibili dai corrieri di Green’s App.

In palio per il vincitore un soggiorno all inclusive di due giorni con tutta la famiglia in una struttura ligure della riviera di Ponente.

Per mostrare il profondo legame con il territorio e l’impegno nel rendere le proprie attività sempre più sostenibili, Green’s App ha coinvolto nell’organizzazione di “Melandi!” il movimento più rappresentativo a difesa del Pianeta, i Fridays for Future Genova, che forniranno il loro supporto operativo durante la caccia al tesoro.

Al termine di “Melandi!” si procederà con la premiazione dei vincitori, seguirà quindi l’inaugurazione ufficiale del nuovo shop con gadget, aperitivo per tutti e tanta buona musica in compagnia di dj Laky (Groove Yard Sound) e Raphael (The Voice 2019).