Meike Ye apre la mostra "I miei ricordi…" alla Biblioteca Anna Ventura

Meike Ye, giovane blogger e autore genovese, invita la cittadinanza, le autorità genovesi e i turisti a partecipare alla mostra “I miei ricordi…” dove presenta una raccolta delle poesie che ha elaborato in questi anni che «parlano dei sentimenti verso Genova, la mia città, e dei miei sentimenti personali», dice. «Alla mostra troverete diversi cartelloni, raffiguranti alcune delle tradizioni orientali per la Festa di Primavera, conosciuta nel mondo occidentale come Capodanno Cinese, Capodanno d’Oriente e la Festa delle Barche di Drago», aggiunge Meike.

«Ho scelto di portare questi cartelloni in varie esposizioni per farvi conoscere il desiderio che da anni porto avanti: creare e organizzare la Festa di Primavera, una tra le ricorrenze più importanti della Cina e dell'Oriente, in piazza nella mia città, Genova».

Sede dell'allestimento la Biblioteca Anna Ventura, situata all’interno del Circolo ARCI Quezzi Alta – Rino Barighini, in Salita della Costa dei Ratti 2/D - R. La mostra rimarrà aperta fino al 10 giugno con l'orario d'apertura della Biblioteca.