Sbarca alla Fiera di Genova “Megacon”, l'evento dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop

Genova si prepara ad accogliere “Megacon”, il grande evento dedicato a fumetti, videogiochi e cultura pop. Una prima edizione che promette alle famiglie e ai cultori di fumetti, giochi e serie tv un’imperdibile opportunità per immergersi nel mondo della cultura pop. Organizzata da Centro Fiera S.p.A. in collaborazione con Hidden Door S.r.l. e Blue Raincoat S.r.l., Megacon si prepara a invadere il Padiglione Blu della Fiera di Genova sabato 2 e domenica 3 marzo, con più di 20 mila metri quadrati di intrattenimento.

Un viaggio dinamico e divertente, una grande mostra mercato che per due giorni trasforma la splendida location di Porto Antico in un paradiso per gli appassionati, con una vasta offerta di comics, gadget, action figures e giochi di ogni tipo. Un percorso che si snoda tra passato e presente, dall’analogico al digitale, dai giochi da tavolo ai videogames: centinaia di cabinati arcade e retroconsole attendono i visitatori, per dar loro la possibilità di rivivere le atmosfere inimitabili delle sale giochi anni Ottanta e Novanta, ma anche per riscoprire tutti i classici dell’home gaming. Accanto a vere e proprie leggende come Pac Man, Space Invaders, Bubble Bobble e Street Fighter II, decine di postazioni new gen dedicate ai titoli più amati dai ragazzi, tra cui Call of Duty, Fortnite e Mario Kart.

Non si pongono limiti alla fantasia nell’area mattoncini a cura di Liguria Bricks, che offre una grandiosa panoramica delle creazioni dei più talentuosi costruttori italiani. Adulti e bambini avranno l'occasione di visitare meravigliose città in miniatura, per poi mettere alla prova le proprie capacità, costruendo mondi immaginari un mattoncino alla volta nei laboratori dedicati. Altro laboratorio creativo è quello sui modellini Gunpla con il gruppo IPMS Genova Lince. Qui, oltre alla straordinaria esposizione delle loro opere d'arte, gli esperti lavoreranno dal vivo ai propri custom models, condividendo i “segreti del mestiere” e organizzando vere e proprie dimostrazioni, nel corso delle quali i più piccoli avranno l'opportunità di replicare l’arte dei figurinisti su riproduzioni in stampa 3D.

Nel padiglione blu della Fiera di Genova la creatività si manifesta in ogni angolo, dai vivaci colori dei mattoncini ai suggestivi abiti dei cosplayer, che interpretano i loro personaggi preferiti imitandone accuratamente le movenze, il vestiario e gli atteggiamenti distintivi. Un’esperienza coinvolgente e tutta da vivere, che permette ai visitatori di incontrare i loro eroi provenienti dai più disparati mondi di fantasia tra anime, manga, film e serie TV. L’Associazione C’Mon cosplay promette poi di intrattenere con contest a premi, attività a tema, set attrezzati per creare contenuti e tantissimo altro.

L'Artist Alley, un affascinante scrigno di creatività nel cuore della fiera, accoglie ben cinquanta autori di talento, tra cui spiccano le presenze di Yumiko Igarashi – la mangaka disegnatrice di “Candy Candy”, “Anna dai capelli rossi” e “Georgie” – e Yoshiko Watanabe, che ha collaborato con il padre del fumetto giapponese, Osamu Tezuka, alla creazione di serie animate storiche come "Astroboy", "Kimba – Il Leone Bianco", "La Principessa Zaffiro", e molte altre.

Sia sabato che domenica saranno giornate ricchissime di divertimento: ore e ore di spettacolo, ben cinque palchi con un cast straordinario, che spazia dalla televisione per ragazzi al mondo del doppiaggio, dal cinema al web e ai social media.

Previste sul palco le esibizioni degli amati cantanti delle sigle animate – sabato Giorgio Vanni con i Figli di Goku, domenica Cristina D’Avena – che interpreteranno dal vivo i loro più grandi successi, da Dragon Ball e One Piece a Sailor Moon e I Puffi. Con gli storici protagonisti della Melevisione Danilo Bertazzi, Lorenzo Branchetti e Guido Ruffa (Tonio Cartonio, Milo Cotogno e Lupo Lucio) si farà un salto nel Fantabosco, e a completamento dello scenario di magia lo spettacolo di Jack Nobile, prestigiatore e illusionista molto seguito sui social. Il simpaticissimo Chef Hiro, l’ambasciatore della cucina giapponese in Italia, sorprenderà gli spettatori con uno show cooking live a tema anime e manga giapponesi. Tra gli altri ospiti Angelo Maggi, voce italiana di Tony Starks in Iron Man, e Flavio Aquilone – quella di Draco Malfoy in Harry Potter – a rappresentare l’eccellenza del doppiaggio italiano.

Domenica sarà la volta di Emanuela Pacotto e Gianluca Iacono, rispettivamente le voci di Bulma e Vegeta in Dragon Ball. L’idolo della tv per ragazzi Giovanni Muciaccia, con il suo laboratorio creativo sul palco, coinvolgerà il pubblico in un vero e proprio attacco d’arte, a cui ognuno potrà partecipare. Da non perdere l’intervento di un inedito duo di attori, Matteo Branciamore e Margot Sikabonyi, rispettivi protagonisti delle amate serie tv dei primi anni duemila “I Cesaroni” e “Un medico in famiglia”, i quali offriranno ai visitatori un'intima prospettiva sulle loro carriere e sulle serie che hanno catturato il cuore del pubblico italiano. Imperdibile si preannuncia infine l’intervento dell’astronauta Paolo Nespoli, il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Biglietti

Biglietto singolo giornaliero € 15

Abbonamento due giorni € 26

Gratuito per bambini fino a 6 anni

Biglietti in cassa i giorni dell'evento e online

CONTATTI

info@megacon.it

SITO WEB

www.megacon.it

SOCIAL

https://www.facebook.com/megacon

https://www.instagram.com/megacon_genova/