Meg live ai Giardini Luzzati con il Vesuvia Tour

GoaBoa Genova presenta Meg in concerto ai Giardini Luzzati con il Vesuvia Tour 2023, nell'ambito della manifestazione culturale tutta al femminile “Primavere”. L'appuntamento è venerdì 17 marzo alle ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazioni su Dice.

Meg, autrice, cantante e produttrice, torna in tour con un set elettronico costruito sui nuovi bravi alternati a quelli che ne hanno caratterizzato la carriera fino ad oggi. Nel corso della sua carriera ha esplorato molteplici mondi sonori ricchi di contaminazioni e uniti tra loro dalla musica elettronica. Alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale” ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, oltre a preziose collaborazioni.

“Vesuvia“, è il nuovo album di inediti uscito per Asian Fake/Sony Music presentato live nei principali club italiani. Durante il tour, Meg – oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato inconfondibilmente la sua carriera – presenterà al pubblico “Vesuvia”, da lei stessa prodotto insieme alle collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e che contiene i feat. di Elisa ed Emma, di Altea, Alice, Sano e Specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic Nziria e della pianista francese Katia Labèque.

Foto: fb@meg.multiformis