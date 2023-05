"Mefistofele 2.0" con Max Manfredi al Teatro Garage

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 21.00, alla Sala Diana del Teatro Garage andrà in scena lo spettacolo “Mefistofele 2.0” con Max Manfredi, Gianmaria Romagnoli, Lucia Vita, Manuela Boni, Fabio Bonelli. Il cantautore genovese Max Manfredi ripropone la vicenda di Faust frutto di un lavoro di ricerca e riscrittura del testo di Marlowe, tralasciando ogni riferimento al Faust di Goethe. La trama, così come il personaggio di Margherita, non trovano riferimento nello sviluppo drammaturgico di questo nuovo spettacolo.

I dialoghi mutano in monologhi a due tra Faustus e il suo demone personale, Mefistofele, interrotto, tagliato e interdetto da Scolari, Angeli e Diavoli così come da fantasmi femminili. La presenza di un mimo “incorpora” in sé, attraverso il movimento e le maschere, tutte le parti dei demoni e degli alieni, come in una rappresentazione carnascialesca del Teatro barocco tedesco. La lettura scenica assume quindi una “dimensione” quasi Beckettiana. Il plot, già splendidamente assente in Marlowe, non riceve nemmeno più i puntelli delle scene “comiche”. Il Comico ed Il Tragico, con divina e maldestra inutilità, si sposano in momenti di sfida, di duello, di resa dei conti e in momenti di rimpianti e riflessioni.