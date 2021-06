Meditazione espressiva sonora, tra buddismo e musicoterapia

Il monaco buddhista Kusalananda Alcozer e il musicoterapeuta Emanuele Ysmail Milletti condurranno un evento che unisce la meditazione all’improvvisazione musicale.

I partecipanti vengono invitati a interagire tra loro e con i conduttori, attraverso la libera espressione sonora e artistica: diversi strumenti di varia origine, tra cui piccole percussioni, campane tibetane, metallofoni e altro, vengono posti al centro dell’area, per dare la possibilità a tutti di scegliere e suonare uno o più strumenti.

Si tratta di dar luogo, attraverso la libera creazione artistica, ad uno spazio comune privo di barriere comunicative, dove l’interazione diviene un movimento spontaneo mediato unicamente dall’ascolto reciproco.

In tale spazio si svolge in modo naturale la meditazione di consapevolezza, che viene introdotta non da indicazioni verbali, ma dal flusso stesso di elementi sonori che viene generato dal libero dialogo espressivo.

Molti sono i possibili ambienti sonori che possono sorgere spontaneamente dall’interazione collettiva, ambienti immaginari che affiorano alla consapevolezza dei partecipanti, offrendo il terreno di una genuina contemplazione.

Proprio per questo sarà possibile trovare, insieme agli strumenti musicali, anche libri di vario genere; lì si possono attingere (anche per un solo fugace passo) parole e significati che, incontrando i colori dei suoni circostanti, si intensificano e prendono forme inattese.

Durata dell’evento: un’ora e mezza / due ore

Quando: il 10 luglio 2021, dalle 10 alle 12

È possibile prenotare scrivendo una mail al seguente indirizzo: em.namaste@gmail.com

Chi desidera visitare il Museo delle Culture del Mondo potrà, al termine dell'evento, usufruire di un ingresso agevolato al costo di 4,50 euro.

Chi conduce: Alberto Alcozer - Kusalananda Diplomato in pianoforte con il massimo dei voti. Frequenta corsi di perfezionamento con Kazimir Morsky e corsi di composizione con il M° Raffaele Cecconi. Tra i suoi lavori: musica pianistica, da camera e sacra, lieder, sinfonie, concerti, melodrammi. Ha pubblicato un

metodo avanzato per la lettura. Concertista in attività con programmi inediti.

Monaco buddista. Dopo un periodo di preparazione passato al tempio Musang am di Lerici sotto la guida del Ven. Tae Hye Sunim, va in ritiro per sei mesi in Birmania dove viene ordinato Bikkhu nella tradizione Theravada. Ha contatti con il mondo del volontariato con l'Ass. Karuna onlus di Genova. Liberation prison project per le attività nei carceri, Propone spesso incontri di musica e meditazione.

Emanuele Milletti - Ysmail. Polistrumentista e musicoterapeuta, ha studiato sitar e musica classica indiana nella tradizione di Varanasi, sotto la guida di eminenti esponenti del sitar come Pandit Amarnath Mishra e Gianni Ricchizzi. Successivamente ha studiato basso jazz presso il conservatorio di Genova.

Collabora con diverse formazioni nel territorio italiano, dalla world music al rock e all’elettronica, sia come sitarista che come bassista, e prende parte a numerosi concerti in ambito europeo con la band folk “ In Vino Veritas”. Scrive brani propri di genere world music / ambient / elettronica. Sviluppa le principali tecniche di canto armonico e difonico mongolico e tibetano, e svolge attività di formatore in questo ambito. Dopo aver conseguito il diploma di musicoterapeuta, con tesi “La musica classica indiana nelle cure palliative”, inizia una collaborazione con l’associazione Gigi Ghirotti, occupandosi sia di riabilitazione con pazienti affetti da Alzheimer che di musicoterapia in ambito oncologico.

