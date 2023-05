“Medioevo in fiera”, workshop di improvvisazione teatrale a tema

Tutta l'allegria di una fiera medievale, con la simpatia dell'improvvisazione teatrale nel worshop a cura di Teatro Armadillo Genova in programma sabato 6 e domenica 7 maggio. “Medioevo in fiera” è l'occasione perfetta per tutti gli appassionati per vestirsi come nei tempi antichi, usando l'improvvisazione teatrale come arma per scatenare l'ilarità del pubblico.

Tra una caccia alle streghe e la messa alla gogna dei peccatori, impareremo come si improvvisa davanti ad una folla all'aperto nelle fiere medievali, riscoprendo un linguaggio forbito che mai ci ha abbandonato, per intrattenere grandi e piccini. Alla fine del workshop, i partecipanti avranno acquisito le tecniche per improvvisare in un contesto di passaggio all'aperto, sia in fiere medievali che in eventi dove è previsto che le persone si fermino, e si avrà la possibilità di partecipare agli eventi a cui parteciperà anche Teatro Armadillo.

Sito web: https://www.teatroarmadillo.it/medioevo-in-fiera/

E-mail: info@teatroarmadillo.it

Telefono: 345 4314503