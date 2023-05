"Medioevo disvelato", presentazione al Museo Diocesano

Giovedì 25 maggio 2023, ore 18 il Museo Diocesano ospita la presentazione del libro “Medioevo disvelato. Fede, eros e autorappresentazione nei graffiti della Genova dei secoli XI-XIV” (Sagep Editori) di Cristina Croce. Alla presentazione interverranno: Paola Martini (Conservatore del Museo) e Clario Di Fabio (Professore Ordinario di Storia Medioevale – Università di Genova).

Il contributo offre uno sguardo assolutamente inedito sulla Genova di epoca medievale. Per la prima volta sono qui raccolti i graffiti incisi su tutti i monumenti religiosi medievali di una città italiana e per la prima volta di tali testimonianze si offre una lettura storico artistica, anche attraverso confronti con manufatti coevi, genovesi e allogeni, con particolare attenzione all’aspetto formale e al significato iconografico. I graffiti sono vere e proprie fonti storiche alternative, usualmente trascurate dalla storiografia ufficiale. Dalle tracce genovesi emerge una città viva e “parlante”: forse non troppo devota ma pronta a sfidare l’ignoto imbarcandosi sotto la protezione divina; una città operosa e bellicosa, con sogni aristocratici e pragmatismo mercantile, divisa nelle appartenenze politiche e passionale nello schierarsi. I segni sulla pietra restituiscono scorci di Storia e di piccole storie: imprese di guerra e di pace, pratiche devozionali di cittadini e di pellegrini giunti d’Oltralpe, odi ed alleanze delle famiglie eccellenti in un lungo periodo, glorioso e travagliato, ma anche la quotidianità più umile, le fatiche e i desideri di uomini marginalizzati dalla Storia che, per un attimo, ritornano vivi e protagonisti sotto i nostri occhi.

Per informazioni: info@museodiocesanogenova.it e tel. 010/2475127 (in orario di apertura del museo: lunedì 10-13 e 14-18; da mercoledì a domenica 14-18; CHIUSO il MARTEDI’).