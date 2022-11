Medio Ponente, gli eventi in programma per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Municipio VI Medio Ponente di Genova presenta gli eventi in programma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con la Consulta delle Elette.

Lunedì 21 novembre presentazione del libro “La casa rifugio a indirizzo segreto - 20 anni a Genova” di Chiara Panero e Paola Toni;

Giovedì 24 novembre alle ore 15 presentazione dell'opera/abito di Paola Roberto simbolo dell'amore malato con cartelloni creati dagli alunni delle scuole del territorio. L'installazione resterà esposta fino al 30 novembre a Palazzo Fieschi a Sestri Ponente;

Giovedì 24 novembre presentazione del libro “Mille e più farfalle” di Deborah Riccelli alle ore 16:30 alla Biblioteca Guerrazzi di Cornigliano;

Giovedì 24 novembre flash mob per le donne iraniane in piazza Pilo a Sestri Ponente alle ore 17:30;

Venerdì 25 novembre scambio origami con le scuole elementari, dalle ore 9:30 alle 11:30 in piazza dei Micone a Sestri Ponente;

Venerdì 25 novembre flsh mob contro la violenza sulle donne alle ore 17 in piazza Pilo a Sestri Ponente e concerto “Camelie spezzate” alle ore 17:30 a Palazzo Fieschi, a cura di Lucia Verzillo, Chiara Inchingolo, Damiano Fortunato;

Sabato 26 novembre dalle 10 alle 12 a Palazzo Fieschi convegno “Tutela della donna” a cura della dottoressa Patrizia Baldrighi, pedagogista, e della dottoressa Valentina Cananzi.