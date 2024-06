Prima edizione della kermesse “Media Val Bisagno in Musica”

Nell'ambito della Giornata mondiale della Musica, che si celebra il 21 giugno, partirà domenica 23 giugno la 1° Edizione della Kermesse “Media Val Bisagno in Musica”.

Racconta Angela Villani, Assessore alla Cultura del Municipio IV Media Val Bisagno: “Sarà una giornata interamente dedicata all'esibizione di violinisti, pianisti, chitarristi, cantanti professionisti e non, insegnati di musica, allievi, coristi, solisti, tenori, soprani, ballerini. Appuntamento all'auditorium di via Molassana, dalle 10 alle 12 con l'esibizione della violinista Yukari Kobayashi e Rita Maglia. Nel pomeriggio ai giardini Cavagnaro dalle 16:30 appuntamento con Valentina Izzo e Filippo Pasini, Per Caso Coristi, Canto Libero e Segheria della Musica. Il programma prosegue poi anche la sera dalle 21 con il Gruppo Armonia con musica e balli del Royal Dance. L’ evento conclusivo sarà prossimo fine settimana, sabato 29 giugno, quando è previsto un bellissimo concerto dalle 20:30 presso il Centro Civico di via Bobbio”.