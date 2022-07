“Me piace ‘o blues”, tributo a Pino Daniele al Festival in una notte d'estate

Prosegue il Festival in una notte d'estate organizzato da Lunaria Teatro. Venerdì 29 luglio alle 21:15 sarà il momento del ricordo di uno dei più grandi – e rimpianti – cantautori italiani: Roberto Matta (voce) e Giangi Sainato (chitarra) celebrano in piazza San Matteo Pino Daniele in “Me piace ‘o blues”.

La proposta di Pino Daniele rappresentò un esempio italiano per avvicinarsi ad un certo ambito musicale di contaminazione tra generi quali blues, jazz bossa nova, world music, con scale ed accordi più aperti,completi e stimolanti per chi voleva cimentarsi nell’improvvisazione e nella composizione. Genova così come Napoli, città di mare con una intensa e importante attività

portuale, hanno da sempre favorito l’ingresso di altre culture, di suoni provenienti da ogni parte del mondo, fondendoli quindi alla propria tradizione locale e facendo nascere capolavori come “Creuza de Ma”, per citare il genovese Fabrizio De Andrè, album

uscito nel 1984, che è proprio l’anno di “Musicante” di Pino Daniele, un lavoro dove l’intreccio tra suggestioni musicali differenti quali la musica brasiliana, quella mediterranea ed anche le radici del blues sono maggiormente evidenti.

Il progetto “Me Piace 'O Blues Duo”, è nato dall'incontro fortuito e imprevisto tra il vocalist Roberto Matta e il chitarrista-compositore Giangi Sainato, avvenuto in un Guitar - Store. Cominciato con una estemporanea jam session sulle note del brano “Anna Verrà”, è sfociato poi in una vera e propria collaborazione, resa spontanea dal reciproco amore per la musica del cantautore e musicista partenopeo Pino Daniele, oltre che dalla idea di edificare una sorta di ponte virtuale tra Genova e Napoli, città che hanno plausibilmente diversi aspetti in comune, dal punto di vista geografico e architettonico, essendo inoltre confrontabili anche per ragioni storico-artistiche.

La scaletta del concerto prevede una selezione di brani che partono dalla celeberrima “Napule è”, inserita nel primo album dell'artista ( Terra mia -1977), per arrivare alla metà degli anni novanta, con la hit “Io per lei” ( Non calpestare i fiori nel deserto – 1994). La scelta dei brani è dipesa sia dall'incontro dei gusti personali dei due musicisti, che dalla possibilità di resa dei brani stessi arrangiati per chitarra sola, mantenendo peraltro le tonalità originali scelte dall'artista napoletano.

Biglietto intero: 14 euro; ridotto 12 euro; bambini 7 euro (under 13).

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it.