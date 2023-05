Max Manfredi a Genova tra concerti, teatro e presentazioni

Max Manfredi, cantautore genovese che ha duettato con Fabrizio De Andrè nella celebre "La Fiera della Maddalena", sarà impegnato in una serie di appuntamenti legati alla città di Genova tutti concentrati nel mese di maggio. Concerti, un radioshow, l'atto unico teatrale "Mefistofele 2.0" e la presentazione di un progetto di laboratorio artistico. Nel 2009 il disco "Luna persa" ha vinto la Targa Tenco come miglior album dell'anno superando altri finalisti importanti tra cui Ivano Fossati e Vinicio Capossela. Nel 2021 è uscito "Il grido della fata" che contiene piccoli gioielli come "Canzone del finale", "Scimmia grigia" ed "Elicriso".

Sabato 6 maggio ore 11:30 – Trogoli di Santa Brigida (Ge) "Canzoni licenziose" con il Gruppo Genovese di Musica Antica (dal medioevo a secoli successivi)

Domenica 7 maggio ore 11 – Presentazione da La Feltrinelli in Via Ceccardi a Genova di un grande progetto di arsenale (laboratorio, cantiere) teatrale, cinematografico e musicale/artistico e il "Mefistofele 2.0" che andrà in scena al Teatro Garage – Sala Diana il 19 maggio.

Venerdì 19 maggio ore 21 – Spettacolo Teatrale Atto Unico "Mefistofele 2.0 – un contrafactum". L’ azione scenica verte su un dialogo continuo, duetti che mutano in monologhi a due tra Faustus e il suo demone personale, Mefistofele, interrotto, tagliato e interdetto da Scolari, Angeli e Diavoli così come da fantasmi femminili.

La presenza di un mimo “incorpora” in sé, attraverso il movimento e le maschere, tutte le parti dei demoni e degli alieni, come in una rappresentazione carnascialesca del Teatro barocco tedesco. La lettura scenica assume quindi una “dimensione” quasi Beckettiana. Il plot, già splendidamente assente in Marlowe, non riceve nemmeno più i puntelli delle scene “comiche”. Il Comico ed Il Tragico, con divina e maldestra inutilità, si sposano in momenti di sfida, di duello, di resa dei conti e in momenti di rimpianti e riflessioni.

Teatro Garage - Sala Diana - via Paggi 43b - Genova

Prezzo: intero € 14,00 ridotto 11,00

Autore: Max Manfredi

Interpreti: Max Manfredi, Gian Maria Romagnoli, Lucia Vita, Fabio Bonelli, Manuela Boni

Sabato 20 maggio ore 21 – Concerto inserito nella seconda giornata della Rassegna di Musica d'autore "I SognAutori". L' evento giunto alla settima edizione, si svolgerà nelle Aree Centro Sociale Quarto (Ex Ospedale Psichiatrico in Via Giovanni Maggio 4 a Genova Quarto) e nella stessa serata si esibiranno anche Antonio Clemente, Marco Stella e Fabio Vernizzi. Presenta il giornalista Claudio Gambaro.

Sabato 27 maggio ore 21 – Concerto Omaggio a Leonard Cohen con Federico Sirianni e musicisti, sempre nelle Aree Centro Sociale Quarto (Ex Ospedale Psichiatrico in Via Giovanni Maggio 4 a Genova Quarto)