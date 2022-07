Max Gazzè in concerto a Recco

Nell'ambito della rassegna estiva E-20/22 d'Estate a Recco, domenica 24 luglio la città ligure accoglie per un grande concerto Max Gazzè, che torna live con il tour estivo 2022 accompagnato dalla sua band che comprende Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.

La scaletta delle prime date a maggio comprendeva tutti i più noti successi del cantante, non disdegnando ovviamente le prime hit a partire da Cara Valentina, L'uomo più furbo, Il timido ubriaco, Vento d'estate, Una musica può fare, fino ad arrivare alle più recenti Considerando, Il farmacista.

Max Gazzè nasce a Roma nel 1967. Dopo gli esordi come musicista e autore di colonne sonore, raggiunge il successo a partire dal 1997 con brani come Cara Valentina, Vento d'estate, La favola di Adamo ed Eva. Noto per la particolarità dello stile, la varietà di soluzioni sonore, le sperimentazioni e le numerose collaborazioni, Max Gazzè è anche spesso al Festival di Sanremo (sei partecipazioni), dove raggiunge come miglior risultato il quarto posto nel 2000 con Il timido ubriaco. Ha all'attivo 11 album, l'ultimo dei quali, La matematica dei rami, pubblicato nel 2021.

Appuntamento alle ore 21:30 presso il lungomare Bettolo, ingresso gratuito con possibilità di prenotazione online su www.comune.recco.ge.it, al numero di telefono 3348754058 (sms o whatsapp), oppure via email all'indirizzo servizi@prolocorecco.it