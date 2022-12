Maurizio Lastrico al Politeama Genovese con “Back to Zena”

Maurizio Lastrico torna gaudioso nella sua Zena dopo tanto girovagare. L'amatissimo attore e comico ritroverà il suo pubblico e il piacere di parlare la sua lingua preferita. Cinque appuntamenti tra il 31 dicembre (ore 20 e 22:30) e il 2, 3 e 4 gennaio (ore 21) sul palco del Politeama Genovese con “Back to Zena”, per celebrare appunto l'approdo nel porto sicuro della sua amata città.

Dentro lo show i nuovi pezzi creati per Zelig e qualche chicca ad hoc per l’evento genovese. Una tradizione che si rinnova come l’amore per il teatro.