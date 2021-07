Risata Strappata Summer ad Arenzano: sul palco Maurizio Lastrico, Cristiano Militello e Antonio Ornano

Il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano in collaborazione con il Comune di Arenzano presenta “La Risata Strappata Summer 2021 Edition”: tre serate con altrettanti comici molto amati dal pubblico per passare momenti di spensieratezza e relax.

In questi tempi difficili di covid e distanziamento sociale, infatti, il teatro arenzanese diretto da Sara Damonte e il comune hanno deciso di portare sul palco dell'area spettacoli di Villa Figoli tre appuntamenti all'insegna del divertimento e della risata.

Si parte sabato 3 luglio con Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista, interprete del magistrato Nardi nel popolarissimo telefilm "Don Matteo" e famoso (anche) per le sue comiche comparsate in terzine per le strade e sui mezzi pubblici di Genova. Il suo spettacolo è sold out.

Domenica 18 luglio è la volta di Cristiano Militello, comico, cabarettista, inviato di "Striscia la Notizia", personaggio televisivo e conduttore radiofonico.

Infine, giovedì 29 luglio la rassegna si chiude con Antonio Ornano, noto comico genovese che è anche tra i protagonisti della nuova serie tv "Masantonio" ambientata nella Superba e in onda su Canale5. Ornano ad Arenzano porta in scena lo spettacolo "Uova strapazzate con brio".

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

I biglietti costano 15 euro primo settore e 10 euro secondo settore, e saranno acquistabili presso lo Iat di Arenzano (Lungomare Kennedy) dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 12.30, o su Happyticket.

La cornice degli spettacoli è quella del parco di Villa Figoli con la sua area all'aperto, per godersi gli show in tutta sicurezza.

