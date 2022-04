Maurizio Lastrico al Teatro Sociale di Camogli con “Il metodo Stanislastrico”

Prezzo non disponibile

È un grandissimo ritorno, al Teatro Sociale di Camogli, quello in programma per domenica 10 aprile. Alle 21:00 salirà infatti sul palco camoglino Maurizio Lastrico, con uno spettacolo straordinario dal titolo “Il metodo Stanislastrico”. In programma, il meglio del suo repertorio con l’aggiunta di alcune nuove performance del tutto inedite, darà vita a un’esibizione che a breve sarà disponibile su una nota piattaforma streaming.

L’artista, infatti, ha scelto di registrare in questo teatro - considerato uno dei più belli della Liguria - lo speciale del suo spettacolo, con un vero pubblico dal vivo. Una festa del teatro, per celebrare l’umorismo e i guizzi creativi del poliedrico Lastrico.

Già ospite a Camogli lo scorso ottobre, quando ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico, Maurizio Lastrico è un amatissimo attore genovese dal talento ecclettico e capace di alternarsi con disinvoltura tra fiction televisive, cinema, teatro di tradizione e cabaret.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.