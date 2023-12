Prezzo non disponibile

Domenica 31 dicembre e da martedì 2 a venerdì 5 gennaio, Maurizio Lastrico torna “A casa per le feste”, sul palco del Politeama Genovese. Dopo un altro anno di set televisivi e cinematografici, l'amato attore e comico torna al teatro, suo habitat naturale, e non manca l’appuntamento fisso con la sua Genova e il suo pubblico. Testi di Maurizio Lastrico e Andrea Possa, con la partecipazione straordinaria di Andrea Di Marco.

In occasione di Capodanno, domenica 31 dicembre lo spettacolo andrà in onda alle ore 20 e alle ore 22:30 (fuori carnet), mentre dal 2 al 5 gennaio alle ore 21. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.