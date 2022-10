Maurizio Carucci in concerto gratuito a Palazzo Tursi

Dopo il successo delle date estive del “Respiro Tour”, Maurizio Carucci mitiga l’attesa che lo separa dai live autunnali nei club, con una speciale data genovese completamente gratuita sabato 15 ottobre presso lo storico e suggestivo Palazzo Tursi.

Una tappa intermedia, intima, con cui l’artista ripartirà dalle sue origini e dalla sua Genova, coinvolgendo il suo pubblico in un percorso in cui musica e parole si fondono, accompagnato dai testi di “Respiro”, il primo album solista che il frontman degli Ex-Otago ha pubblicato il 1° aprile 2022 per Capitol Records Italy/Universal Music.

Il “Respiro Tour” proseguirà con le ultime quattro imperdibili date indoor prodotte da Magellano Concerti in programma a Milano, Bologna, Torino e Roma, per tornare a vivere dal vivo le emozioni della musica di Maurizio Carucci e a lasciarsi travolgere dalla sua intima poetica e dal suo calore.