Mattia Villardita alias Spider-Man incontra i bambini a Campo Ligure

In occasione dell'incontro casalingo di serie A2 girone A della Sampdoria Futsal contro Elledì Futsal, Mattia Villardita alias Spider-man sarà presente presso il Palasport di Campo Ligure per presentare al pubblico il suo primo libro denominato "Io e Spider-Man – la storia vera di un supereroe normale". Un libro che sta avendo grande successo e che per la prima volta viene presentato in un ambito sportivo.

Di seguito il programma della giornata:

ore 15:45 - presentazione libro presso sala stampa Palasport – ingresso a invito

ore 16:45 – dono in filigrana a Mattia Villardita da parte del Sindaco di Campo Ligure

ore 17 – inizio partita Sampdoria Futsal - Elledì Futsal

ore 17:30 circa (intervallo) e 18:30 (termine partita) Mattia Villardita incontra i bambini presenti per foto e abbracci

Durante l'evento sarà possibile di acquistare il libro di Mattia e farlo autografare dall'autore. All'entrata del palazzetto sarà offerto un piccolo omaggio a tutti i bambini presenti all'evento offerto dall'agenzia Relais Viaggi e Vacanze di Genova (ambasciatrice per la Liguria di Disneyland Paris).