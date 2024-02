Matteo Saudino di Barbasophia al Teatro del Ponente con “Tra cielo e terra: una fenomenologia del calcio”

Domenica 25 febbraio al Teatro del Ponente in scena “Tra cielo e terra: una fenomenologia del calcio”, di e con Matteo Saudino, professore, attivista e scrittore, noto per aver ideato BarbaSophia, il canale YouTube che approfondisce filosofia e storia in rapporto con il contemporaneo. E ad intrecciarsi con la filosofia sarà questa volta lo sport più amato dagli italiani.

Cosa c’entrano Platone e Thomas More con Zeman? E Allegri e Mourinho con Aristotele? Per non parlare di Spinoza con Guardiola, Conte con Nietzsche e Sacchi con Marx?

Se è vero, come afferma Mourinho, che chi conosce solo di calcio non sa niente di calcio è forse altrettanto vero che chi non conosce nulla di calcio si perde un punto di vista da cui osservare le tante cose del mondo. Gli allenatori con le loro idee di gioco e con il loro modo di mettere in campo e guidare la squadra elaborano delle filosofie, ovvero delle interpretazioni della realtà.

“Tra cielo e terra: una fenomenologia del calcio” è un viaggio che racconta lo sport più amato dagli italiani come non lo abbiamo mai visto, per scoprire se siamo allievi di Conte o Zeman, di Allegri o Guardiola.

Matteo Saudino

Laureato in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Torino, Matteo Saudino insegna filosofia presso il liceo “Giordano Bruno” della stessa città. È ideatore di BarbaSophia, il canale YouTube in cui approfondisce la filosofia e la storia affrontandole come incontro con il contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia è un atto di ribellione”. Ama definirsi come un obiettore di coscienza e un attivista impegnato da sempre nei movimenti per la pace, nelle campagne per la riduzione delle spese militari e contro la precarizzazione del lavoro e della vita; come un convinto sostenitore della democrazia partecipata dal basso, fondata sui diritti delle donne, degli uomini, dei bambini e degli animali, sulla giustizia sociale e sulla difesa dei beni comuni. Ha dichiarato di essere da anni «impegnato contro la trasformazione liberista della scuola italiana in un’azienda gerarchica, in cui gli studenti si stanno rapidamente trasformando in clienti-merci al servizio del mercato e della finanza» e «da sempre in prima linea per costruire un sistema scolastico che metta al centro le persone e la loro emancipazione umana e collettiva, perché l’istruzione non deve reiterare le ingiustizie economiche e le differenze sociali, bensì deve ridurre le disuguaglianze». Assieme a Chiara Foà è autore del libro Il prof fannullone. Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell’esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi). Ha scritto diversi libri; a marzo 2023 è uscito il suo primo romanzo per ragazzi, Sofia Express, una gita scolastica nell’antica Grecia alla ricerca della felicità (Salani).

