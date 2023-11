“Matteo Murmura - Le nuove forme”: mostra al Centro Civico Buranello

L’Associazione culturale La Strada dell’Arte presenta la mostra di pittura “Matteo Murmura – le nuove forme”. L'inaugurazione avrà luogo sabato 18 novembre alle ore 17 presso i Voltini del Centro civico “Buranello” (via Prete Don Daste 8a e Via Giacomo Buranello 1) e la mostra proseguirà da lunedì al sabato sino a mercoledì 29 novembre 2023.

L'artista dopo tanti anni ritorna a San Pier d'Arena per promuovere un territorio che racchiude in sé tanti tesori storici ed artistici che vanno dall'affresco XIII secolo della chiesa della Cella sino ai giorni nostri con le opere di grandi pittori. La mostra di Murmura comprende più di quaranta opere dell’artista ed è un’esperienza stimolante per gli occhi e la mente con i suoi colori e “Le nuove forme”!

L’ingresso è gratuito con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, sabato 16.30 alle 18.30.