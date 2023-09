Il regista Matteo Garrone al Cinema Corallo di Genova in occasione della proiezione di “Io capitano”

Il regista Matteo Garrone giovedì 5 ottobre incontra il pubblico al cinema Corallo di Genova (via Innocenzo IV 13, tel. 010 8687408) per parlare del suo film “Io capitano” al termine delle due proiezioni delle ore 18 e delle ore 21:15. Un’occasione per conoscere da vicino l’autore di un’opera notevole e commovente che mescola il linguaggio della realtà e della favola per parlare di uno dei fatti epocali che coinvolge tutti: l’emigrazione. Con “Io capitano”, distribuito da 01, Matteo Garrone ha vinto il Leone d’Argento per la regia e Seydou Sarr il Premio Marcello Mastroianni per il miglior giovane attore al Festival di Venezia 2023. È fra i dodici film in lizza per rappresentare l’Italia agli Oscar 2024.

La trama riportata sulla scheda ufficiale occupa due righe: è il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa; un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Due storie simili a innumerevoli altre, descritte nel tragitto precedente al momento in cui diventano notizia per noi, cioè prima dell’approdo sulle coste italiane. Seydou e Moussa scrivono canzoni rap e sognano di diventare famosi in Europa. Seydou vorrebbe anche aiutare sua madre e le sue sorelline. A Dakar non hanno niente, ma c’è tutto: famiglia, scuola, cibo, amici. Si litiga, si sorride, si gioca, si mente agli adulti come dovunque, anche se qui si dorme tutti insieme in una stanza e se a svegliare è un raggio di sole che filtra tra due assi di legno inchiodate male. Ma soprattutto qui come ovunque i ragazzi sognano. Inseguendo l’idea di un futuro migliore inizia un viaggio raccontato senza retorica, a cui questa volta partecipiamo anche noi da spettatori, tra orrore e miracoli.