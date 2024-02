Tra pennelli e colore " Matisse e i suoi emozionanti colori" per bambini dai 5 ai 13 anni

Il laboratorio tematico si terrà sabato 9 marzo dalle 16 alle 18 e si intitola “Matisse e i sui emozionanti colori”. Sarà un laboratorio ricco di creatività con sottofondo musicale.

I bambini sceglieranno un quadro che più li ispira. Verrà introdotta, sotto forma di racconto, la vita di questo artista straordinario, si parlerà delle sue opere, dello stile, della corrente artistica e dei suoi accostamenti cromatici. La realizzazione dell’opera scelta dal bambino sarà realizzata con una o più tecniche pittoriche e grafiche. Il bambino potrà decidere se eseguire una copia o svolgerne una rielaborazione personale. Il laboratorio sarà a numero chiuso in modo da essere completo e prezioso per l’apprendimento e lo sviluppo della creatività.

Il costo è di 40 euro. Abbiamo messo a disposizione un coupon acquistabile direttamente sul sito per riservare il laboratorio fino a esaurimento posti.

