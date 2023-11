"Matematica per sport, ambiente e salute" con il professor Alfio Quarteroni

Il prof. Alfio Quarteroni si collegherà a distanza. L'evento è gratuito.

Da anni la matematica svolge un ruolo fondamentale per la comprensione dei processi vitali del nostro organismo. Oltre che a quantificarne la fisiologia, la matematica contribuisce a migliorare l'approccio terapeutico e, talvolta, persino a suggerire interventi chirurgici più mirati. La grande capacità descrittiva della matematica permette in realtà di affrontare problemi negli ambiti applicativi piu' svariati, quali ad esempio la simulazione di scenari di eventi naturali rilevanti (come terremoti o inondazioni), il miglioramento della progettazione in ambito industriale, persino lo studio di processi che scaldano il "cuore" dei tifosi, quali ad esempio le competizioni sportive.

Alfio Quarteroni è Professore Emerito al Politecnico di Milano e Professore Emerito al Politecnico di Losanna (EPFL). E' stato full professor all'Università del Minnesota a Minneapolis e direttore scientifico del CRS4, un centro di ricerca internazionale presieduto dal Nobel Carlo Rubbia. Secondo la classifica Top Mathematical Scientists, nel 2022 si è classificato n.1 fra tutti i matematici in Italia e n.48 nel mondo E’ autore di 25 libri scientifici scritti in inglese, alcuni tradotti in svariate lingue fra cui cinese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e giapponese. E’ autore di oltre 400 lavori di ricerca pubblicati su riviste internazionali. E’ stato Conferenziere invitato in oltre 300 conferenze internazionali e centri di ricerca nei 5 Continenti. Ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti internazionali, fra i quali: Premio della NASA per i suoi lavori in Aerodinamica, Premio internazionale Galileo Galilei per le Scienze, Premio Feng Kang della Chinese Academy of Sciences. I suoi studi si applicano alla medicina, la geofisica dei terremoti, l’ambiente, l’aeronautica, l’industria petrolifera. Il suo gruppo ha condotto gli studi matematici per la progettazione di Alinghi, la barca svizzera vincitrice della Coppa America di vela nel 2003 e 2007, e per il primo prototipo di Solar Impulse, l’aereo alimentato interamente ad energia solare. Ha inoltre realizzato il primo modello matematico al mondo in grado di riprodurre la funzionalità completa del cuore umano.