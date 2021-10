Al via la Masterclass di perfezionamento di canto del Gimyf con concerto finale

L'Associazione Internazionale delle Culture Unite (Aicu), organizzatrice del Genoa International Music Youth Festival - il primo festival giovanile con sede a Genova - attiva sin dalla sua fondazione nell'organizzazione di eventi culturali di rilevanza internazionale aventi come missione primaria quella di creare ponti culturali e diffondere il nome di Genova nel mondo grazie alle attività che, sulla base di specifici accordi, svolge in Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. Curerà la direzione e l'intero assetto organizzativo di una Masterclass di perfezionamento di canto, rivolta all'interpretazione di un repertorio operistico e belcantistico specificamente italiano.

L'evento si articolerà in quattro giornate: tre delle quali, aventi luogo dal 27 ottobre al 29 ottobre, saranno interamente dedicate allo svolgimento di Masterclass della durata di 60 minuti ciascuna, mentre l'ultima giornata di sabato 30 ottobre sarà dedicata ad un concerto finale, in cui i 10 partecipanti del corso avranno la splendida possibilità di esibirsi insieme al tenore, fondatore e manager della Punto Opera Artist’s Management, Maurizio Scardovi, e di essere accompagnati dal Maestro collaboratore pianista Francesco Barbagelata. Per tutti i partecipanti, a precedere il concerto, vi sarà una prova generale.

Le Masterclass, che si svolgeranno in una delle sale del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova, avranno inizio alle ore 9 del mattino e si concluderanno alle ore 19. Mentre il Concerto finale verrà eseguito nel corso della serata di sabato 30 ottobre.

Per garantire l'eccellenza qualitativa del percorso di formazione il limite massimo dei partecipanti alla Masterclass è stato fissato ad un numero di 10 candidati, che verranno selezionati tra coloro che per primi hanno presentato la loro domanda entro il termine ultimo della scadenza, corrispondente a domenica 24 ottobre 2021.

Per tutti i dettagli riguardanti la quota e le modalità di iscrizione alla Masterclass di perfezionamento di canto si invitano gli aspiranti candidati a consultare il Bando presente sul sito ufficiale del Gimyf, www.gimyf.it nella sezione “Masterclass” e a compilare accuratamente il format ivi presente.

Le domande di tutti i partecipanti dovranno, inoltre, pervenire alla segreteria organizzativa entro le ore 12 di domenica 24 ottobre 2021. In caso le domande pervengano in ritardo o siano incomplete o che i dati o i documenti allegati siano inesatti o non corrispondenti a quanto richiesto dai precedenti articoli, il candidato verrà escluso. Del pari il candidato sarà escluso nei casi in cui: - non abbia corrisposto nella sua interezza la quota di iscrizione; - non si presenti nelle suddette date; assuma, prima, durante o dopo le audizioni, comportamenti offensivi, poco decorosi o non consoni al contesto.

Tutti gli interessati potranno, infine, reperire maggiori informazioni sulla presente Masterclass e sugli altri numerosi ed imperdibili eventi collaterali organizzati dal GIMYF a Genova e nel mondo consultando il loro sito al link www.gimyf.it, e seguendo il Genoa International Music Youth Festival sulla sue pagine social Facebook, Instagram e YouTube.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...