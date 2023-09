Il dj Master Freez per l’ultimo appuntamento hip hop della stagione al Banano Tsunami

Venerdì 8 settembre dalle ore 23 si svolgerà l’ultimo appuntamento hip hop della stagione della serata Bee Down organizzata con cadenza mensile al Banano Tsunami Porto Antico Genova. Dopo l’ospitata di Rula (del gruppo old school torinese degli A.T.P.C.) questa volta ad affiancare i dj resident Vick & Mr. Phil, ci sarà Master Freez da Rimini.

Davide Bucci in arte Master Freez. Dj produttore da più di 30 anni prende il suo nome dal suo passato di breaker all inizio degli anni 80. Ha prodotto diversi singoli publicati in tutto il mondo come TFM"out of bounds", Mozart & Master Freez "let the music move me", "Eyes" degli ICT, Ibiza del rapper americano Fame. Dopo un album omonimo realizzato con la BMG, quattro anni di conduzione del programma hip hop "Boogie Down" a Match music ,un anno di collaborazione con Radio Station One e 3 anni con Radio Milano International, è stato dj per più di 20 con Uptown Night a Milano, dal 1996 ogni lunedi a Firenze al "Yab"

Ha Lavorato inoltre per la storica Radio Milano Internationa conducendo un programma che si chiama Vibeology. Nella sua carriera ha condiviso i piatti con Cut Killer, Tony Touch, Afrika Bambaataa, Fatman Scoop e tanti altri. All'estero ha suonato in Svizzera, Francia, Inghilterra, America, Giappone, Belgio e Olanda. Ha inoltre suonato al compleanno di Giorgio Armani e al matrimonio di Mel B (Spice Girls) ed è stato ospite al programma Yo MTV Rap con Fab 5 Freddy.