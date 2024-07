Massimo Pericolo all'Arena del Mare per il Balena Festival 2024

Il Balena Festival prosegue mercoledì 24 luglio con il live di Massimo Pericolo, che arriva all'Arena del Mare portando sul palco “Le cose cambiano Tour 2024”, la serie di concerti dal vivo dell’album uscito il 1° dicembre per Pluggers/Epic Records/Sony Music Italy/Lucky Beard finito in cima alle classifiche degli album più venduti in Italia.

“Le cose cambiano” è un messaggio di speranza da parte di Massimo Pericolo per le persone che vengono dal suo stesso niente e parallelamente è uno statement del rapper che vuole dimostrare una svolta non solo nella sua vita ma anche nella propria visione artistica. In sedici nuove canzoni Vane racconta in maniera unica ed estremamente lucida la sua storia e quella dei suoi amici, della sua gente, dei luoghi magici e complicati che vive ogni giorno: “Le cose cambiano” è un album dedicato alla provincia.

Accompagnato da una squadra inedita di produttori (Shune, Greg Willen, NKO, 2nd Roof, Crookers, Dardust, Xqz, TempoXso & Janax e Yung Purple) e artisti di rilevanza nazionale nei featuring (Guè, Tedua, Baby Gang, Emis Killa, Niko Pandetta, Speranza, Rafilù e Fight Pausa), il terzo album di Massimo Pericolo segna un ritorno con i fuochi d’artificio. Sparati dal lago Maggiore naturalmente, sponda Varese.

Massimo Pericolo è una delle sorprese migliori degli ultimi anni nella scena musicale nonché uno dei migliori liricisti appartenenti alle nuove generazioni ed ha saputo conquistare una posizione di rilievo grazie alla capacità di saper passare da un realismo crudo all’ironia con testi all’apparenza semplici ma che sanno creare un’empatia devastante con l’ascoltatore.

Dal suo debutto nel 2019 con il disco “Scialla Semper” (Doppio disco di Platino) al successivo “Solo Tutto” esordito alla numero uno della classifica FIMI, Massimo Pericolo ha riscosso l’approvazione di ascoltatori, colleghi e addetti ai lavori firmando alcune hit scolpite in maniera indelebile nella storia del rap italiano come “Stupido”, “7 miliardi”, “Amici”, “Polo Nord”, “Air Force” e molte altre. Nel 2023 torna con il nuovo album “Le Cose Cambiano”, esordito al primo posto della classifica FIMI/GFK e certificato Disco d’Oro.

Sul palco anche il rapper ligure Gorka.

Biglietti su Dice.

Info su www.balenafestival.it.

Foto: balenafestival.it