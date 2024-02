Massimiliano Cividati racconta Omero allo “Scali a Mare Art Festival” di Pieve Ligure

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”. Giovedì 22 febbraio alle 21, nel Teatro Massone di Pieve Ligure, Massimiliano Cividati presenta il suo “Il viaggio di Telemaco - Odissea, un racconto mediterraneo” (Canti I-IV), con Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte, consulenza letteraria Giorgio Ieranò. Progetto e regia

Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure.

Inizia sempre il 22 febbraio al Teatro Massone, dalle 17 alle 19:30, la preparazione degli spettatori che intendono partecipare come lettori al cammino poetico che si terrà da Pieve Ligure fino a Santa Croce sabato 13 aprile dalle ore 14:30. Di cosa si tratta? È un’iniziativa di teatro di comunità che rende protagonisti gli spettatori, in una rappresentazione che si svolgerà durante una camminata nel bosco e concluderà il 13 aprile la stagione invernale. Tutti i Cittadini e le Cittadine sono invitati a partecipare.

Per prenotarsi (sia per lo spettacolo sia per recitare) info@teatropubblicoligure.it tel. 010 8683173 – cell. 348 2624922

Lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Pieve Ligure e la collaborazione della Pro Loco di Pieve Ligure. Per arrivare a Pieve Alta, nella Città metropolitana di Genova, Teatro Pubblico Ligure ha organizzato un servizio bus navetta con prenotazione obbligatoria ai numeri 010 8683173 o 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it che tocca Genova, Recco, Sori, Pieve Stazione, Pieve Alta e ritorno. È comunque a disposizione del pubblico il parcheggio gratuito davanti alla chiesa.