Al via “Marzo di Liguria”, tra arte, musica e vini: si parte con il concerto del grande Uto Ughi

Da domenica 3 a domenica 24 marzo 2024 farà tappa, in quattro appuntamenti, “Marzo di Liguria”, un magico intreccio di arte, musica, teatro, natura e vini. Il territorio, la fatica dell’uomo diventano uno spettacolo: in Marzo di Liguria, il nuovo progetto di Pino Petruzzelli racconta le storie del vino e dei vignaioli liguri in quattro grandi eventi tra teatro, musica e vino.

Organizzato dalla GOG e dal Centro Teatro Ipotesi, con il patrocinio di Regione Liguria, Marzo di Liguria vedrà come protagonisti assoluti grandi interpreti e musicisti assieme alle eccellenze vitivinicole delle quattro province liguri. Location d'eccezione: quattro borghi, uno per provincia, scelti per la loro storia, la loro arte e le loro eccellenze. Marzo di Liguria approderà a Santa Margherita Ligure (3 marzo), Borgio Verezzi (10 marzo), Taggia (17 marzo) e Varese Ligure (23 marzo).

I concerti vedranno protagonisti, rispettivamente, Uto Ughi e Leonardo Bartelloni, Gianluca Campi, Boris Petrushansky e Alberto Barletta con Elisa Parodi. In ognuno dei quattro eventi di Marzo di Liguria si alterneranno in scena i concerti in collaborazione con la GOG e gli estratti dallo spettacolo teatrale “Storie di uomini e di vini - io sono il mio lavoro” scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, nato da due anni di interviste ai vignaioli liguri, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Tutti gli spettacoli saranno a partecipazione gratuita, con inizio alle ore 16. Al termine di ogni evento è prevista una degustazione a cura dell’Enoteca Regionale della Liguria.

Si parte domenica 3 marzo alle ore 16 presso la Basilica di Santa Margherita Vergine e Martire a Santa Margherita Ligure (piazza Caprera) con una super star mondiale della musica: il violinista Uto Ughi che, in una carriera irripetibile, vanta con Genova un legame lungo oltre 6 decenni, grazie alla prima esibizione tenuta proprio alla G.O.G. quando per l’anagrafe era solo un adolescente ma in scena suonava già come un concertista maturo. Uto Ughi, accompagnato al pianoforte dal Leonardo Bartelloni, delizierà i presenti con l’interpretazione di alcune pagine di Pugnani – Kreisler, Bach, Dvo?ák e De Falla in un dialogo poetico e immaginario tra la voce del suo Guarneri del Gesù e le parole di Pino Petruzzelli tratte dal suo spettacolo Storie di uomini e di vini. Al termine dell’evento degustazione di vini della provincia di Genova, offerta e curata dall’Enoteca Regionale della Liguria nel vicino Auditorium Santa Margherita.

L’ingresso è libero.