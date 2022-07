“Marzo 1943: Lucio incontra Lucio”: doppio tributo a Dalla e Battisti al Festival in una notte d'estate

Intero: 14 euro; ridotto * 12 euro; bambini 7 euro (under 13)

Prezzo Intero: 14 euro; ridotto * 12 euro; bambini 7 euro (under 13)

Indirizzo non disponibile

Spazio alla musica sabato 30 luglio al “Festival in una notte d'estate” di Lunaria Teatro in piazza San Matteo: alle 21:15 la chitarrista Michela Centanaro, il polistrumentista Julyo Fortunato, la cantante Maria Giulia Mensa ed il narratore Franco Avran riservano un doppio tributo a Dalla e Battisti in “Marzo 1943: Lucio incontra Lucio”, cantando le più belle canzoni di due pesi massimi della nostra canzone nati, curiosamente, a meno di ventiquattr’ore di distanza l’uno dall’altro.

Il 4 marzo del 1943 a Bologna vedeva la luce Lucio Dalla; il 5 marzo sempre del 1943, quindi a sole dodici ore di distanza, a Poggio Bustone nasceva Lucio Battisti; due fenomeni artistici assolutamente ineguagliabili, ambedue con lo stesso nome. Stesso anno, il 1943. Stesso mese, marzo. Addirittura stessa settimana, il 4 e il 5. Soltanto dodici ore separano la nascita di Lucio Dalla e di Lucio Battisti. È proprio questo parallelo a ispirare «Marzo 1943: Lucio incontra Lucio». Il concerto mette in scena un’originale lettura della vita dei due grandi cantautori italiani. Due uomini accomunati dalla stessa caparbietà sperimentale in musica che oggi rappresentano un’icona tutta italiana. Due musicisti che hanno rinnovato profondamente la canzone italiana, influenzando inevitabilmente tutti coloro che sono venuti dopo.

Battisti lo ha fatto in modo più personale, scegliendo di non apparire sulle scene per diversi anni, evitando i concerti e formando con Mogol (autore dei testi di gran parte delle sue canzoni) un sodalizio che resterà nella storia della musica italiana; Dalla, autore estroso capace di scrivere testi eccezionali, è stato meno solitario duettando con i più grandi artisti di fama nazionale e

internazionale e addentrandosi con curiosità ed eclettismo nei più diversi generi musicali. Erano gli inizi degli Ottanta quando Dalla parlò a Battisti di un suo progetto da condividere: una grande tournée e poi un disco da incidere. Battisti rifiutò l’invito, perché ormai proiettato verso una nuova sperimentazione musicale che lo avrebbe portato di lì a poco a decidere di lasciare le scene.

L'evento, inizialmente programmato per giovedì 21 luglio, è stato posticipato: restano validi i biglietti già acquistati, mentre le richieste di rimborso andranno comunicate il prima possibile a info@lunariateatro.it oppure telefonando ai numeri di telefono fisso 0102477045 o di cellulare 3737894978.

Biglietto intero: 14 euro; ridotto * 12 euro; bambini 7 euro (under 13).

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it,