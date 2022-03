Marracash in concerto a Genova

Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21.30 arriva a Genova uno dei tour più attesi degli ultimi anni: Marracash, pronto a portare live sui palco dell'Arena del Mare al Porto Antico la sua scaletta con i più grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, "Persona" e "Noi, loro, gli altri".

Con l'arrivo di un tour e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il "king del rap", ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.