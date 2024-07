I Marlene Kuntz in concerto al Porto Antico per il Genova Summer Live

Prezzo non disponibile

Un'altra serata carica di adrenalina per il “Genova Summer Live” la nuova rassegna estiva genovese dedicata al rock a 360° all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Mercoledì 10 luglio saliranno sul palco i Marlene Kuntz, a un anno di distanza dalla pubblicazione del loro ultimo album di inediti “Karma Clima” (Ala Bianca) e con un tour indoor di grande successo tuttora in corso. Il gruppo (composto da Cristiano Godano, Luca Lagash, Riccardo Tesio, Davide Arneodo e Sergio Carnevale) torna sui palchi dei principali festival italiani per festeggiare i 30 anni di “Catartica,” l’album che ha fatto la storia dell’alternative rock italiano.

Attesissimo anche Vasco Brondi sulla scia del nuovo album “Un segno di vita” (Carosello Records) pubblicato con il suo romanzo di formazione “Piccolo manuale di pop impopolare” che ruota attorno alla scrittura e alle registrazioni, tra viaggi, concerti, incontri, riflessioni del suo secondo disco solista dopo la conclusione del progetto Le Luci della Centrale Elettrica, il cui primo produttore Giorgio Canali con i Rossofuoco presenterà il nuovo album “Pericolo Giallo” (La Tempesta) dal sound ruvido e coinvolgente in grado di mettere in risalto tutte le qualità della sua scrittura.

