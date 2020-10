Mario Zucca con "Tutto può accadere" al teatro Garage

Sabato 10 ottobre al Teatro Garage (via Paggi 43b) va in scena lo spettacolo di Mario Zucca “Tutto può accadere”, con doppia replica alle 18 e alle 21. Lo spettacolo è in programma alla Sala Diana anche domenica 11 ottobre alle 17.

“Tutto può accadere” è un monologo scritto da Marina Thovez interpretato dall’attore e comico Mario Zucca, artista spesso presente all’interno delle programmazioni del Teatro Garage, che questa volta porta in scena uno spettacolo nuovo per il pubblico genovese, all’insegna del divertimento e della risata.

Nello spettacolo, la vita del protagonista viene sconvolta da un avvenimento accaduto una mattina di tanti anni fa: fino al giorno prima tutti lo salutavano, lo rispettavano, condividevano le sue fortune e le sue gioie, invece da quella maledetta mattina tutti lo insultano, lo deridono o, peggio ancora, lo evitano. Il thriller continua fino al fatidico colpo di scena in cui si scopre il “colpevole”, e da quel momento inizierà una divertentissima battaglia ricca di situazioni paradossali grottesche ed esilaranti, che porteranno i due “contendenti” allo scontro finale. Un’ora e mezza di risate, in cui Zucca mette tutta la sua esperienza di attore, autore e cabarettista al servizio del puro divertimento.

Mario Zucca è un’artista della risata, la sua comicità dal linguaggio surreale e l’alienazione di personaggi folli trascinano il pubblico in vortice di giochi di parole di inesauribile impatto. Una comicità contrassegnata dalla leggerezza e dall’humour sottile, lontano dai tormentoni e dalle risate sguaiate. Artista versatile, attore cabarettista doppiatore, Zucca diventa famoso negli anni ‘80 nella trasmissione televisiva “Drive in” con il suo “Vi amo bastardi” del personaggio del bullo finto aggressivo, a consacrare la sua popolarità presso il grande pubblico televisivo sarà il salotto del Maurizio Costanzo Show.

I biglietti dello spettacolo (interi 12 euro, ridotti 9 euro) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20 e venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su HappyTicket.it. La biglietteria della Sala Diana è aperta da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Informazioni: 010511447, 010 8994976, info@teatrogarage.