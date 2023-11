Mario Cordova presenta il suo libro "Gli uccelli non hanno vertigini"

Prezzo non disponibile

Il famoso doppiatore Mario Cordova sarà presente giovedì 30 novembre 2023 alle ore 17 presso la sala del Berio Cafè sita nella Biblioteca Civica Berio Via Del Seminario 16 Genova (GE) per la presentazione del suo libro d' esordio "Gli Uccelli Non Hanno Vertigini" Ediziioni Bertoni/Scheggia oltre a raccontarci la sua vita, il suo lavoro, l'arte del doppiaggio e della recitazione.