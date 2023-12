Al Teatro Garage omaggio alla Callas con “Maria – O l’amore o la voce”

Sabato 16 dicembre, alle ore 21, prosegue la stagione 2023-2024 del Teatro Garage con lo spettacolo “Maria – O l’amore o la voce” di Davide Strava, con regia di Silvia Ponzo e interpretazione di Sarah Biacchi, sulla storia del soprano Maria Callas. Il titolo fa parte del progetto “Da Salotto”, un ciclo di piccole rappresentazioni in scena al Teatro Garage, nato da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti.

Lo spettacolo è dedicato al ricordo di Maria Callas a cent’anni dalla sua nascita, avvenuta il 2 dicembre 1923 a Manhattan. A farla rivivere in scena è l’attrice e cantante lirica Sarah Biacchi. L’universo di un mito chiuso in una grande stanza/camerino/salone/clinica nei suoi ultimi giorni di vita. Il ricordare a stralci le immagini mitologiche di una vita che ha messo a dura prova i nervi, l’autostima, i trionfi di palcoscenico e gli abissi della vita privata della più grande cantante lirica del Novecento. Maria Callas nella sua casa di Parigi studia stralci di arie liriche aprendo e chiudendo il pianoforte dei suoi ricordi. Scorrono sulle sue parole la madre, la sua carriera, il marito impresario, il grande amore per Aristotele Onassis, il loro figlio segreto. Tutto questo sotto il volere degli Dei che, come nelle saghe classiche, hanno determinato il suo destino dal primo istante: il mito del tempio della lirica che ineluttabilmente accetta monasticamente il cuore frantumato dal suo grande amore.

«“Ero così tanto convinta di tutto questo. Ero così forte piantata radicata contro tutto e tutti. O l’amore o la voce, o la voce o l’amore, ad un certo punto, ho pensato. Ora mi sono stancata di dire che è stato proprio così. Ora lo tengo per me. Perché lo so, che così è stato”: da questa battuta sono partito per approfondire la storia di Maria Callas – afferma l’autore –. Mi approccio a lei da amante della lirica, in punta di piedi. L’idea nasce dieci anni fa da Sarah Biacchi, con la quale condividemmo la messa in scena di “Edith” sulla vita di Edith Piaf. “La prossima sarà Maria, ma tra un po’ di tempo”: così ci dicemmo. Ed eccoci qua. “O l’amore o la voce”, questa la suggestione che Sarah mi ha proposto durante un incontro. Mentre il testo prende forma mi accorgo che questa intuizione iniziale appartiene profondamente alla Callas, e continuo ad affidarmi. Nelle pagine che restano da scrivere, infatti, non vedo possibilità di compromessi. Non nego, però, che nelle stesse pagine mi piacerebbe sorprendermi di trovare quella grande normalità che lei quasi certamente ha cercato, accanto e attraverso gli eventi della sua vita straordinaria».

