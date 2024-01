Al Galata Museo del Mare la mostra di Alberto Perini “Il mare succede. Dipingere il mare”

Inaugura sabato 20 gennaio, alle ore 11, presso la Saletta dell’Arte al primo piano del Galata Museo del Mare, la mostra “Il mare succede. Dipingere il mare” di Alberto Perini, organizzata dal Galata Museo del Mare, con il contributo di Impresa Traversone S.a.s e il patrocinio del Comune di Camogli. La mostra, curata dall’Architetto Maurizio Canessa, sarà visitabile con il biglietto di ingresso al museo fino al 28 gennaio. L’inaugurazione - ad ingresso libero e gratuito - sarà accompagnata dalle note dell’artista Luca La?mari che si esibira? al pianoforte messo a disposizione dalla ditta Storti strumenti musicali con l'Associazione Promotori Musei del Mare.

In esposizione circa quaranta quadri interamente realizzati a mano libera, con una tecnica estremamente raffinata che, pur dando spazio alla luce, vera protagonista di tutti i dipinti, e all’intensità dei colori, non raggiunge mai un effetto manierista.

Le opere di Perini raccontano il punto di vista di un uomo innamorato del mare e dei suoi colori. I soggetti raffigurati sono le onde silenziose che coprono rumori insopportabili, boe ed ancore di pensieri che aspettano di essere svelati; pietre, talvolta utilizzate per sottolineare l’antitesi o la somiglianza con oggetti di vita quotidiana, ma anche semplici panni stesi alle finestre delle case affacciate sulle crêuze di Genova, accarezzati dal vento dell’attesa. Il risultato è un viaggio poetico e sereno, a momenti nostalgico, di un “uomo di pietra” che incrocia le braccia non a difesa, ma a protezione di un’anima che osserva l’incanto dei suoi luoghi diventando egli stesso luogo.

“'Il mare succede' è una piccola storia della mia vita davanti al mare raccontata con i colori - spiega l’artista -. C’è chi ha da raccontare storie incredibili sulla propria vita, storie fatte di viaggi, incontri, avventure che lasciano senza parole. Io racconto una piccola storia, lasciando però spazio a molti silenzi. Perché in un mondo nel quale tutto viene raccontato e urlato ai quattro venti, deve esserci ancora spazio per il silenzio e la discrezione. Racconto del nostro mare, dei nostri posti così belli. Racconto di giornate luminose e di onde pericolose. Racconto il mare che succede”.

La mostra sarà visitabile fino al 28 gennaio 2024, con il biglietto d’ingresso del Museo.

Orari Galata Museo del Mare: martedì – venerdì ore 10 - 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi ore 10 - 19 (ultimo ingresso ore 18); lunedì chiuso.

Alberto Perini

Diplomato capitano di macchine all’Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Camogli, Alberto Perini ha sviluppato da sempre la passione per la pittura. Le sue opere sono presenti in tutto il mondo in numerose e prestigiose collezioni private. L’artista ha esposto più volte a Camogli (nel 2015, 2016 e nel 2017), a Genova - dove, nel novembre 2018, ha inaugurato la mostra Blu, ospitata successivamente presso il Castel Dragone di Camogli -, a Portofino presso il Castello Brown, e in numerose altre città italiane, quali Torino, Piacenza, Parma e Montecarlo.

È del febbraio 2023 l’inaugurazione di “Mari mai abitudinari”, nuovamente presso Castel Dragone di Camogli, mentre a luglio 2023 un’altra mostra di Perini è stata ospitata nella Galleria d’Arte di Barbara Cella, a Santa Margherita Ligure.