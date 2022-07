Torna la marcia Mare e Monti di Arenzano

Indirizzo non disponibile

Weekend all'insegna delle alture del Beigua quello del 10 e 11 settembre 2022 con il ritorno della marcia internazionale Mare e Monti di Arenzano, dopo due anni di stop.

La Mare e Monti è una marcia non competitiva a passo libero, dove migliaia di persone appassionate di walking si incontrano sui percorsi in montagna e sulla costa per vivere l’emozione di camminare insieme tra cielo, monti e mare sui sentieri che dalla costa si snodano fino al Parco del Beigua.

I tracciati di montagna, di diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze (10, 15 e 20 km) partono dalla costa per arrivare fino all'Alta Via dei Monti Liguri, con panorami incredibili sul mare e sull'arco alpino, nel luogo dove è minima la distanza tra l’Appennino ligure e la costa.

Per due giorni, nel frattempo, il paese si riempirà di eventi collaterali tra musica e mercatini.