Il mare d’inverno: Riva Trigoso – Punta Baffe – Moneglia

Bentornato mare d’inverno, insieme al silenzio ritrovato! Sabato 9 Dicembre lasciamoci ispirare dai sentieri litoranei: in un’atmosfera tipicamente mediterranea conquisteremo la panoramica torre saracena di Punta Baffe, sospesa tra il verde del promontorio e il blu del Mar Ligure. Sfiorati dalla brezza marina, seguendo i contrafforti del Monte Moneglia raggiungeremo la cittadina omonima, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Una cosa è certa: il paesaggio di questa parte di Liguria appare sempre più aspro e selvaggio, con una costa frastagliata che offre immagini mozzafiato.

• Escursione fruibile anche con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Escursione fruibile con il treno. Partenza da Genova – Brignole ore 08:23 e arrivo a Riva Trigoso 09:44 (5,80 euro). Partenza da La Spezia a Riva Trigoso ore 08:15 e arrivo a Riva Trigoso ore 9:10 (5,80 euro).

Appuntamento ore 10:00 a Riva Trigoso, presso la stazione ferroviaria. Arrivo alla stazione FS di Moneglia alle ore 17:00.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 350 metri

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

• Equipaggiamento consigliato: sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. Escursione riservata a chi non soffre di vertigini. L’itinerario richiede comunque una certa esperienza in montagna.