Tutto pronto per il Concorso Canoro di Arenzano 2023 a Parco Figoli

Tutto pronto per il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle” 2023, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano. Il Concorso torna al Parco Figoli sabato 22 luglio. L’evento intende valorizzare gli artisti emergenti e non, i musicisti, i cantautori, grazie ad una band e ad un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Massimo Vivaldi, Giampaolo Caviglia ed Alessandro Arbocò.

Due le tradizionali categorie che si esibiranno: “Autori – Inediti” e “Interpreti – Cover”. Il Concorso è rivolto ad artisti meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Più volte “Un mare di stelle” è stato trampolino di lancio per molti di loro che poi hanno calcato i palchi di importanti Festival, concorsi e talent televisivi di portata nazionale.

La giuria che dovrà valutare i musicisti sul palco del Concorso Canoro di Arenzano è formata dal critico musicale e scrittore Andrea Podestà, dalla giornalista Cristina Capacci, da Sara Damonte direttrice della Compagnia Sipario Strappato, dalla cantautrice Valentina Amandolese e dallo speaker radiofonico Antonio Vallarino. Presenta per il terzo anno consecutivo Maria Minetti, conduttrice radiofonica.

Questi i finalisti per la sezione “Autori”:

- Paola Damiani (Lombardia) con "Si Fa Presto A Dire Amore"

- Giulia Fredianelli (Toscana) con "STOP"

- Elena Passalacqua (Liguria) con "M'ama non m'ama"

- Roberta Rossi (Piemonte) con "Corpo e Anima"

- Vittoria Tampucci (Toscana) con "Notting Hill"

- Sara Valentino (Lombardia) con "Duemila: l'altro mondo"

- Giorgia Varriale (Liguria) con "Sale"

Questi i finalisti per la sezione “Interpreti”:

- Gregorio Imparato (Liguria) con "Love In The Dark" di Adele

- Mathilda Marozzo (Liguria) con "Volevo scriverti da tanto" di Mina

- Gabriel Marsiglio (Lombardia) con "Oceano" di Lisa (versione di Josh Groban)

- Sugarbeats (Piemonte) con "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla

- Agnese Ravenna (Liguria) con "Io sì" di Laura Pausini

- Sabrina Riviera (Piemonte) con "What a difference a day makes" di Dina Washington

- Daniela Scarlata (Liguria) con "Simply the best" di Tina Turner

- Francesca Teglio (Liguria) con "The Look Of Love" di Burt Bacharach (versione Dusty Springfield)

Per il primo classificato della sezione "Autori" il premio è a scelta tra: la produzione del brano vincitore, curata dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords o la realizzazione di un videoclip del brano. Per il primo classificato della sezione "Interpreti/Cover" il premio è un radiomicrofono.