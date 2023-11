“Il mare degli altri”, passeggiando con gli attori di Lunaria alla scoperta dei segreti di Quarto

Indirizzo non disponibile

Dal “Mare di Shakespeare” a quello… degli altri. Dopo lo spettacolo itinerante tra Nervi e Quinto ispirato alle più importanti opere del drammaturgo inglese, il progetto sviluppato da Lunaria Teatro nell’ambito del bando “periferie” per lo spettacolo dal vivo, promosso da Comune di Genova e Ministero della Cultura, prosegue con tre passeggiate con visita guidata alla scoperta di Quarto a cura di Marcella Rossi e parti recitate da Paolo Drago e Daniela Ardini.

Il primo appuntamento domenica 5 novembre, con punto d’incontro alle 14:30 davanti all’ufficio postale di Corso Europa 1068, per poi ricalcare il percorso dell’antica via Romana di Quarto dai piedi della collina di Apparizione fino all’abitato di Sturla, passando per la medievale chiesa di San Giovanni Battista, le antiche case contadine, le ville nobiliari e l’Ospitale di San Giacomo, e ascoltando brani tratti da Omero, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Giorgio Caproni.

La domenica successiva, 12 novembre, con ritrovo sempre alle 14:30 ma all’altezza dell’ex ospedale psichiatrico, oggi Casa della Salute, la passeggiata sarà invece un omaggio a via V maggio e a una data, il 5 maggio 1860, epocale per la spedizione dei Mille, con citazioni di Italo Calvino, Cesare Abba, Gabriele D’Annunzio, Gio Bono Ferrari e dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.

Infine sabato 18 novembre, con appuntamento a Priaruggia ancora alle 14:30, per concludere ai giardini Simón Bolivar, passando per viale Quartara ed il convento Rubatto, un’ultima passeggiata lungo via Quarto, tra atmosfere contemporanee ed echi del passato, rivivendo pagine di Giovanni Descalzo, Renzo Pezzani, Angiolo Silvio Novaro, Giovanni Pascoli, Camillo Sbarbaro, Edmondo De Amicis, Simon Bolívar e Giuseppe Garibaldi.

“Il mare di Shakespeare” ed “Il mare degli altri” lanceranno poi la volata alla 17ª edizione di Lunaria a Levante, rassegna invernale ospitata fin dal 2008 al Teatro Emiliani, dove il sipario tornerà ad alzarsi dopo il restauro condotto negli ultimi due anni.

Hanno collaborato: Municipio IX Levante, Collegio Emiliani, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Anpi – Sezione Gino Tasso (Nervi), Gruppo Associazione Nazionale Alpini di Nervi, Pro Loco di Nervi, Civ Nervi Mare, Dilettanti Pesca Nervi, Unione Sportiva Marinara Italiana, Associazione “La Rotonda”, Confraternita Mortis et Orationis.

Le passeggiate sono ad ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it), offerta gradita, si consigliano scarpe comode.