Marco De Vita in concerto al Teatro Govi con "Sogno pianissimo"

Un concerto musicale ma più un racconto di viaggio, la storia di una vita che parte da Genova e a Genova ritorna. “Sogno Pianissimo” è lo spettacolo ideato e realizzato dal cantautore Marco De Vita che si terrà al Teatro Govi di Genova venerdì 21 ottobre alle ore 21.

Marco De Vita ripercorre le tappe della sua storia musicale, iniziata nel labirinto dei caruggi, vicoli dalla monumentale bellezza e nei quartieri genovesi ricchi di cultura e tradizioni musicali dove ha scritto e composto le sue prime canzoni come “È ora imparerò a volare” che è un fermo immagine su un tempo fatto di speranze e di sogni.

Nelle piazze e nelle strade tra il sacro e il profano di una Genova assolata e malinconica, il cantautore, tra mille difficoltà, in equilibrio con una palla di cristallo che giace sulla testa, come scrive in una sua canzone, continua a produrre la sua musica, da “Parliamone” a “Via da me” e ad arricchirla di nuove ispirazioni, nuovi incontri e collaborazioni per assumere la sua identità artistica.

Così, da Genova a Napoli, “da nord a sud” come scrive lo stesso autore in uno dei suoi brani, Marco De Vita parte alla scoperta di nuove vibrazioni ma soprattutto di se stesso, per poi ritornare nel punto di partenza. Ed è proprio a Napoli che avviene l'incontro con il musicista Fabrizio Fedele che Marco sceglie come arrangiatore del suo primo disco “Parliamone”, che contiene i brani che eseguirà sul palco del Teatro Govi.

La sua produzione musicale continua prima a Napoli e poi a Roma, dove incontra lo scrittore e autore di testi per la musica Alessandro Hellmann con il quale avvia una collaborazione. Sul palco a Genova Marco De Vita presenterà “Il filo” e “Pronti ad andarsene”, due brani composti dai due autori.

Per dar forza ad un sodalizio artistico, all'incontro tra due tradizioni musicali, Marco De Vita affida allo stesso Fabrizio Fedele la direzione artistica del suo evento che, insieme ai musicisti genovesi Adriano Damonte al basso, Nino Guarnaccia alla chitarra e Roberto Ponticelli alla batteria, offrirà al pubblico un concerto di ritmi e armonie evocative e ricche di fascino.

Presenta lo spettacolo l'elegante e raffinata Barbara Nocella che indosserà gli abiti della stilista Sabrina Attiani che ha creato il brand Made in Italy: SabrinAttiani, con produzione di maglieria total look ed un capo di abbigliamento unico "Il Cerchio", capo versatile, brevettato a livello internazionale, che si indossa in infiniti modi. Questo particolare capo di abbigliamento unico e la Collezione della stilista sono disponibili sul sito ufficiale del brand https://sabrinattiani.com/.

Biglietti a partire da € 9,50 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10